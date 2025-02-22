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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد يُنهي عقدة الكلاسيكو ويكسب الهلال برباعية

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ مساءً
الاتحاد يُنهي عقدة الكلاسيكو ويكسب الهلال برباعية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الهلال، في الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن السعودي، بتحقيق العميد لفوز غائب في الكلاسيكو بنتيجة 4- 1.

محاولات للتسجيل

وبدأ كلاسيكو الاتحاد ضد الهلال، الذي أُقيم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن هز الشباك بهدف مبكر.

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وأطلق الصربي سيرجي سافيتش، تسديدة قوية في الشباك الجانبية عند الدقيقة العاشرة، وتبادل الفريقان السيطرة على اللعب في وسط الملعب.

وسدد البرازيلي مالكوم كرة عند الدقيقة 17، ولكن الحارس بريدراغ رايكوفيتش تألق وأبعدها، ورد الفرنسي موسى ديابي بهجمة، وسقط داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 20، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

الاتحاد والهلال
جانب من المباراة – المصدر @SPL

تقدم الاتحاد ضد الهلال

واستحوذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على اللعب، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 23 عن طريق نجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو، ليشتعل الكلاسيكو.

ماركوس ليوناردو
النجم البرازيلي – المصدر @StatsSPL

وتمكن حسن كادش، من تسجيل التعادل برأسية عند الدقيقة 29، وكاد العميد أن يهز الشباك بتسديدة من كريم بنزيما، إلا روبن نيفيز أبعد الكرة عند الدقيقة 32.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح النجم الهولندي ستيفن بيرغوين في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الاتحاد ضد الهلال بنتيجة 2- 1.

بيرغوين
النجم الهولندي – المصدر @ittihad

بيرغوين وبنزيما يسجلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان الضغط، ونجح بيرغوين في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 51، ليشتعل الكلاسيكو، وسدد سافيتش كرة قوية ولكن اُحتسبت تسلل عند الدقيقة 64.

وتألق رايكوفيتش ومنع ليوناردو من تسجيل هدف ثانٍ من رأسية عند الدقيقة 70، وأحرز الأزرق هدفًا، ولكن الحكم ألغاه للتسلل، ورد العميد بهز الشباك عند الدقيقة 72، إلا أنه أُلغي للتسلل.

بيرغوين
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

ومر الفرنسي موسى ديابي، لينفرد مهند الشنقيطي بالمرمى، ولكنه أهدر الفرصة عند الدقيقة 76، واستمرت المحاولات، وتمكن كريم بنزيما من هز الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 86.

وحاول اللاعبون التسجيل مجددًا دون جدوى، لينتهي الكلاسيكو بتحقيق الاتحاد لفوز غائب ضد الهلال ضمن منافسات الدوري منذ إبريل عام 2021.

كريم بنزيما
النجم الفرنسي – المصدر @SPL

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