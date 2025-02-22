الرئيس اللبناني: يوم التأسيس يؤكد على الجذور الراسخة لمملكة الخير

هنأ فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال فخامته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: إن يوم التأسيس يؤكد على الجذور الراسخة لمملكة الخير، وإرث شعبها العريق، معبراً عن تمنياته بمواصلة تقدم المملكة على دروب الازدهار والتطور والسلام.

وأكد عزمه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتمتين الروابط بين الشعبين اللذين تربطهما أواصر المحبة والتقدير المتبادلين.

وسأل الرئيس عون الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويمده بدوام الصحة، وأن يحفظ المملكة وينعم عليها من كل خير.

كما هنأ فخامة الرئيس اللبناني، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله ـ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال في برقية بعثها لسمو ولي العهد: إن يوم التأسيس يشهد على ماضي المملكة الراسخ في الوحدة والتضامن ورصِّ الصفوف بين أبناء الأرض الواحدة، مؤكداً اعتزازه بالروابط التي تجمع الشعبين، والعلاقات التاريخية بين البلدين، التي عكسها وقوف المملكة إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمراحل، ومؤازرتها في مواجهة التحديات.

وسأل فخامته الله عز وجل أن يحفظ المملكة برعايته، وينعم عليها ببركاته، وأن يديم على سمو ولي العهد الصحة والتوفيق.