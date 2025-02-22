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في ختام جولة يوم التأسيس

ترتيب دوري روشن بعد رباعية الاتحاد ضد الهلال

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد رباعية الاتحاد ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجح الاتحاد في حسم الكلاسيكو ضد الهلال، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي مع ختام منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس”.

الاتحاد يحسم الكلاسيكو

وأُقيمت 3 مباريات اليوم السبت، في الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس”، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن، وشهدت فوز الخلود ضد الوحدة بهدف.

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الخلود
لاعبو الفريق – المصدر @AlkholoodClub

وفرض التعاون التعادل على الشباب بنتيجة 2- 2، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوز غائب ضد الهلال بالدوري، وحسم الكلاسيكو بأربعة أهداف مقابل هدف.

التعاون والشباب
جانب من المباراة – المصدر @AltaawounFC

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ55 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال، ثم القادسية بـ47 نقطة، يليه النصر بـ44، والأهلي خامسًا بـ41 نقطة.

وحل الشباب سادسًا برصيد 33 نقطة، يليه الرياض برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون والاتفاق والخليج، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود بـ25 نقطة، يليه ضمك برصيد 24 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع العروبة، ثم الرائد بـ17 نقطة، والأخدود والفتح في المركزين 16 و17 برصيد 16 نقطة، والوحدة بـ13 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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