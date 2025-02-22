حزمة فعاليات وأنشطة في تبوك للاحتفال بيوم التأسيس

نظّمت أمانة منطقة تبوك اليوم، فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة، وذلك في جادة الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

حضور كثيف

وشهدت الفعاليات حضورًا كثيفًا من العائلات والأفراد، الذين استمتعوا بالأنشطة المتنوعة، كما تفاعلت الجاليات المقيمة في المنطقة، مما يعكس أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين المواطنين والمقيمين.

وتضمنت الفعاليات عروضًا شعبية وتراثية، إلى جانب أنشطة ترفيهية تناسب جميع الفئات العمرية، كما قدمت الجهات المشاركة إسهامات تبرز التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات في المنطقة.