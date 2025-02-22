Icon
مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

رباعية الاتحاد تمنح الهلال رقمين سلبيين

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٢ مساءً
رباعية الاتحاد تمنح الهلال رقمين سلبيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبلت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 4 أهداف في الكلاسيكو ضد الاتحاد، ليحقق رقمين سلبيين في مسيرته بدوري المحترفين.

فوز الاتحاد ضد الهلال

ولعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن السعودي، بتحقيق العميد لفوز غائب في الكلاسيكو بنتيجة 4- 1.

قد يهمّك أيضاً
بعد المونديال .. رسالة جيوفنكو تُربك حسابات إدارة الهلال

بعد المونديال .. رسالة جيوفنكو تُربك حسابات إدارة الهلال

بعد اعتزاله.. أرقام غوميز بقميص الهلال

بعد اعتزاله.. أرقام غوميز بقميص الهلال

أرقام سلبية

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن شباك الأزرق استقبلت 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بتاريخ دوري المحترفين للمرة الـ20.

وكشفت “أوبتا”، عن أكثر الفرق التي سجّلت 3+ أهداف في مباراةٍ واحدة أمام الهلال في دوري المحترفين، وهي؛ الأهلي 3 مرات بالتساوي مع الشباب، الفتح والاتحاد.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة: “شباك الأزرق تستقبل 4 أهداف في مباراةٍ واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، والاتحاد أول فريقٍ يحقق ذلك مرتين”.

وسبق أن اهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 4 مرات في مباراة واحدة ضد القادسية في عام 2011، وأمام الاتحاد في عامي 2015 و2025.

وتجمد رصيد الأزرق، عند 48 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 55 نقطة، معززًا تواجده في الصدارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوز صعب لـ الخلود ضد الوحدة
الرياضة

فوز صعب لـ الخلود ضد الوحدة

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ22
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ22

الرياضة
ضمك والعروبة يتطلعان لاستعادة التوازن
الرياضة

ضمك والعروبة يتطلعان لاستعادة التوازن

الرياضة
شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة
الرياضة

شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة

الرياضة
الخليج يوقف سلسلة انتصارات الاتحاد بتعادل قاتل
آخر الاخبار

الخليج يوقف سلسلة انتصارات الاتحاد بتعادل قاتل

آخر الاخبار
حكام مباراتي اليوم بدوري روشن
الرياضة

حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

الرياضة
الهلال يكتسح الخلود بخماسية
الرياضة

الهلال يكتسح الخلود بخماسية

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم

الرياضة