رباعية الاتحاد تمنح الهلال رقمين سلبيين

استقبلت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 4 أهداف في الكلاسيكو ضد الاتحاد، ليحقق رقمين سلبيين في مسيرته بدوري المحترفين.

فوز الاتحاد ضد الهلال

ولعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن السعودي، بتحقيق العميد لفوز غائب في الكلاسيكو بنتيجة 4- 1.

أرقام سلبية

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن شباك الأزرق استقبلت 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بتاريخ دوري المحترفين للمرة الـ20.

وكشفت “أوبتا”، عن أكثر الفرق التي سجّلت 3+ أهداف في مباراةٍ واحدة أمام الهلال في دوري المحترفين، وهي؛ الأهلي 3 مرات بالتساوي مع الشباب، الفتح والاتحاد.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة: “شباك الأزرق تستقبل 4 أهداف في مباراةٍ واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، والاتحاد أول فريقٍ يحقق ذلك مرتين”.

وسبق أن اهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 4 مرات في مباراة واحدة ضد القادسية في عام 2011، وأمام الاتحاد في عامي 2015 و2025.

وتجمد رصيد الأزرق، عند 48 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 55 نقطة، معززًا تواجده في الصدارة.