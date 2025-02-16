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ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض

الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٢ مساءً
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
المواطن - فريق التحرير

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شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضبط (3) وافدات؛ لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بمدينة الرياض.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “أنه جرى إيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

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  • نواف

    والي يبلغ على أماكن الدعاره له مكافاه والا ؟

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