كريم بنزيما يسجل الهدف الرابع في شباك الهلال

نجح قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في وضع بصمته التهديفية بالكلاسيكو ضد الهلال.

كريم بنزيما يهز الشباك

وتمكن كريم بنزيما من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالهدف الرابع عند الدقيقة 86، ليُشعل الكلاسيكو في الدقائق الأخيرة.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الهلال المقامة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن، قد انتهى بتقدم العميد بنتيجة 2- 1.

الفريقان في دوري روشن

وقبل كلاسيكو اليوم، يتصدر العميد، جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة.