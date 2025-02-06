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بعد مسيرة حافلة

مارسيلو يعلن اعتزاله رسميًّا

الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٣ مساءً
مارسيلو يعلن اعتزاله رسميًّا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الظهير الأيسر السابق لريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، اعتزاله لعب كرة القدم رسميًّا، مساء اليوم الخميس.

اعتزال مارسيلو

وكشف مارسيلو، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قراره باعتزال اللعب، وظهر خلاله أمام ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل ريال مدريد.

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وقال النجم البرازيلي في الفيديو: “حبي لكرة القدم بدأ من جدي، حيث أراد أن أكون لاعبًا محترفًا، ولقد فعل كل شيء ممكن لحدوث ذلك”.

وتابع مارسيلو: “بعمر 18 عامًا، طرق ريال مدريد بابي، ووصلت إلى هنا، والآن يمكنني أن أقولها بفخر: أنا مدريدي حقيقي”.

مارسيلو
النجم البرازيلي

وأضاف: “هنا إلى جانب زوجتي، أسست عائلتي.. 16 موسمًا، 25 لقبًا، 5 دوري أبطال وأحد القادة، والعديد من الليالي الساحرة في البرنابيو، يا لها من رحلة.. ريال مدريد ناد فريد، والانتماء له شعور مذهل”.

وعن تمثيله منتخب البرازيل، قال: “اللعب لبلدي منذ فئات الشباب، كان شرفا لي، وفي ذاكرتي، سأظل أعتز بالميداليتين الأولمبيتين وكأس القارات”.

مارسيلو
النجم البرازيلي – المصدر @MarceloM12

العودة إلى فلومينيسي

وبشأن عودته إلى نادي فلومينينسي، قال: “كانت تلك العودة ردا للدين للنادي الذي أعطاني الكثير، ومساعدته على الفوز بـ3 ألقاب، منها كأس ليبرتادوريس، وترك إرث للأجيال الجديدة في استاد مارسيلو فييرا”.

واختتم مارسيلو حديثه قائلًا: “مسيرتي في كرة القدم تنتهي هنا، لكن مازال لدي الكثير لأقدمه للعبة”، وذلك مع ظهور نجله في نهاية الفيديو، في إشارة لامتداد إرثه في الملاعب من خلال ابنه الأكبر.

مارسيلو
النجم البرازيلي – المصدر @MarceloM12

 

https://twitter.com/i/status/1887459423762981351

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  • عبدالله

    حرام

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