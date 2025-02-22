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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 98 طنًّا من السلال الغذائية في عدن

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٤ مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 98 طنًّا من السلال الغذائية في عدن
المواطن - واس

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 98 طنًّا من السلال الغذائية في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 673 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين في اليمن.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف دول العالم، وتعزيز الأمن الغذائي لهم.

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