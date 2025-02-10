مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات وتضمن تحقيق العدالة

يعد مركز تهيئة الدعاوى في وزارة العدل، أحد أهم روافد القضاء المؤسسي وأدواته، التي أسهمت بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة.

ويعنى المركز بتقديم عدد من الخدمات القضائية المساندة التي تسهم بشكل رئيسي في تهيئة الدعوى، وتقديم أعمال الإسناد القضائي للمحاكم بما يشمل الدراسة الأولية للدعوى وإعداد مسودات الأحكام، والإشراف على عمليات التبليغ والخبرة والإنابات القضائية؛ وذلك بهدف تقليل أمد التقاضي وتحقيق الجودة القضائية وزيادة رضا المستفيدين من خلال نموذج عمل مؤسسي.

خدمات قضائية متكاملة

ومع تدشين مركز تهيئة الدعاوى؛ أصبحت إدارة الدعوى بالمركز هي من تتولى إعداد الدراسة الشكلية والموضوعية، ويتضمن ذلك خطط إدارة الدعوى وإجراءات الإثبات لاستكمال ملف القضية، وفق نموذج مؤتمت في النظام التقني، بناءً على قواعد عمل معتمدة وموحدة، إضافة إلى أن أعمال التبليغ تتم للمحاكم كافة بشكل مركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقبل تدشين المركز، فقد كانت كل دائرة قضائية تتولى مهمة دراسة القضايا المحالة لها، وإعداد مسودة الحكم، وإجراء التبليغات القضائية للدعاوى المحالة للمحكمة، والإشراف على عمليات الخبرة ومراجعة قرارات الخبراء بمعايير مستقلة.

ويتولى قسم الخبرة بمركز تهيئة الدعاوى حوكمة وتنظيم خدمات الخبرة، وتنسيق ندب الخبراء وتقديم الحلول المتكاملة لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة للاستعانة بالخبراء التابعين لجهات أو هيئات خارج نطاق المحكمة في مجالات عدة للدائرة القضائية ومتابعتها مركزيًّا باحترافية عالية.

يذكر أن عدد الخدمات التي أنجزها مركز تهيئة الدعاوى في العام الماضي 2024، بلغ أكثر من 200 ألف خدمة، وذلك من خلال 243 باحثة شرعية وقانونية.

