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ضمن منافسات دوري روشن

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال والقنوات الناقلة

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤١ مساءً
موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الهلال في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، ورغبتهما في الظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال

وستُقان مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة 9:15 مساء يوم غد السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام جولة يوم التأسيس “الجولة 21” من دوري روشن.

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الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad_en

القنوات الناقلة للكلاسيكو

ومن المقر أن يتم نقل الكلاسيكو عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، والتي خصصت قناة SSC 1، لإذاعة مباراة الغد.

كما يُمكن متابعة مباراة الاتحاد ضد الهلال، عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة “شاهد”، التي تنقل مواجهات البطولة أيضًا.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط، حيث يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواصلة انتصاراته وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الاتحاد - ترتيب دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad_en

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاستعادة توازنه بعد تعثره بالتعادل في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، وتقليص الفارق مع العميد.

وقبل الكلاسيكو، يتصدر العميد، جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

الهلال - مباراة الاتحاد ضد الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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  • ثامر المرواني

    يآرب كالعاده فوز الزعيم. ينبع الصناعيه

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