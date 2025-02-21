موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الهلال في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، ورغبتهما في الظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال

وستُقان مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة 9:15 مساء يوم غد السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام جولة يوم التأسيس “الجولة 21” من دوري روشن.

القنوات الناقلة للكلاسيكو

ومن المقر أن يتم نقل الكلاسيكو عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، والتي خصصت قناة SSC 1، لإذاعة مباراة الغد.

كما يُمكن متابعة مباراة الاتحاد ضد الهلال، عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة “شاهد”، التي تنقل مواجهات البطولة أيضًا.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط، حيث يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواصلة انتصاراته وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاستعادة توازنه بعد تعثره بالتعادل في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، وتقليص الفارق مع العميد.

وقبل الكلاسيكو، يتصدر العميد، جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة.