وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات والعيادات التابعة لها في كل من خميس مشيط، وجدة، والرياض، وأبها.
وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي دعم تقنية المعلومات العيادات (خميس مشيط).
– أخصائي دعم تقنية المعلومات العيادات (جدة).
– أخصائي دعم تقنية المعلومات العيادات (الرياض).
– مدير عمليات مركز البيانات (أبها).
وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)