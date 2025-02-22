Icon

في الرياض.. الأسواق والمراكز التجارية تشهد انتعاشًا مع اقتراب رمضان Icon ظروف غامضة.. وفاة النجم الأمريكي جين هاكمان وزوجته Icon البيت الأبيض يكشف سبب “الكدمة الزرقاء” على يد ترامب Icon بيان مغربي رسمي بشأن صحة الملك محمد السادس Icon أسواق المدينة المنورة مع حلول رمضان.. حركة نشطة وسط أجواء روحانية Icon عبدالعزيز بن سعود يستقبل معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري Icon مؤشر 15 دقيقة.. أمانة الرياض تطلق خدمة ذكية فريدة عبر تطبيق مدينتي Icon الداخلية تطلق برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات 65 طالبًا وطالبةً من أبناء شهداء الواجب Icon مدير عام الجوازات يدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر” Icon السديس: مستهدفات شؤون الحرمين في رمضان.. على كل سارية درس وفي كل موقع حلقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات والعيادات التابعة لها في كل من خميس مشيط، وجدة، والرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف أكاديمية وإدارية للجنسين في كلية جدة العالمية الأهلية

وظائف أكاديمية وإدارية للجنسين في كلية جدة العالمية الأهلية

#وظائف إدارية شاغرة بمجموعة أبو نيان القابضة

#وظائف إدارية شاغرة بمجموعة أبو نيان القابضة

– أخصائي دعم تقنية المعلومات العيادات (خميس مشيط).

– أخصائي دعم تقنية المعلومات العيادات (جدة).

– أخصائي دعم تقنية المعلومات العيادات (الرياض).

– مدير عمليات مركز البيانات (أبها).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة البواني
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة البواني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
مبادرة التدريب الموازي.. إدخال أكثر من 122 ألف مواطنة لسوق العمل
السعودية اليوم

مبادرة التدريب الموازي.. إدخال أكثر من 122...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الفنار

حصاد اليوم
إطلاق النسخة السادسة من برنامج طويق للتوظيف بأكثر من 2,000 فرصة وظيفية
السعودية اليوم

إطلاق النسخة السادسة من برنامج طويق للتوظيف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم