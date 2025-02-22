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وظائف إدارية شاغرة في متاجر الرقيب

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أمين الصندوق (الرياض).

– مخطط المشتريات/ الطلبات (الخبر).

– موظف استقبال (الخبر).

– موظف التوظيف (الخبر).

– أخصائي مبيعات (الخبر).

– منسق إدارة العمليات (الخبر).

– أمين الصندوق (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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