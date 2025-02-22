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وظائف شاغرة بـ شركة الفنار

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٢ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس معماري أول.

– موظف الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس اختبار وتشغيل.

– مهندس صناعي.

– مهندس موقع.

– مدير أول العقود.

– مهندس الروبوتات.

– مصمم هندسي.

– مهندس تصنيع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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