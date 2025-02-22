وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول الهندسة الكهربائية.
– مدير التسويق السكني.
– مدير أول عمليات مركز التوزيع.
– مدير تنسيق البناء الفني.
– أخصائي المشتريات.
– أخصائي الترجمة.
وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)