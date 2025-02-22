Icon

في الرياض.. الأسواق والمراكز التجارية تشهد انتعاشًا مع اقتراب رمضان Icon ظروف غامضة.. وفاة النجم الأمريكي جين هاكمان وزوجته Icon البيت الأبيض يكشف سبب “الكدمة الزرقاء” على يد ترامب Icon بيان مغربي رسمي بشأن صحة الملك محمد السادس Icon أسواق المدينة المنورة مع حلول رمضان.. حركة نشطة وسط أجواء روحانية Icon عبدالعزيز بن سعود يستقبل معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري Icon مؤشر 15 دقيقة.. أمانة الرياض تطلق خدمة ذكية فريدة عبر تطبيق مدينتي Icon الداخلية تطلق برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات 65 طالبًا وطالبةً من أبناء شهداء الواجب Icon مدير عام الجوازات يدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر” Icon السديس: مستهدفات شؤون الحرمين في رمضان.. على كل سارية درس وفي كل موقع حلقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة

وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة

#وظائف إدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة

#وظائف إدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مدير التسويق السكني.

– مدير أول عمليات مركز التوزيع.

– مدير تنسيق البناء الفني.

– أخصائي المشتريات.

– أخصائي الترجمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إطلاق النسخة السادسة من برنامج طويق للتوظيف بأكثر من 2,000 فرصة وظيفية
السعودية اليوم

إطلاق النسخة السادسة من برنامج طويق للتوظيف...

السعودية اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة البواني
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة البواني

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى كروز السعودية
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى كروز السعودية

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة سيف للخدمات الأمنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة سيف للخدمات الأمنية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في متاجر الرقيب
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في متاجر الرقيب

حصاد اليوم