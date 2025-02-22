وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث البترولية

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الدراسات والبحوث البترولية

وبيّنت إدارة المركز، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الشؤون الأكاديمية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير أول الصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصحة والسلامة المهنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية).

– مدير قسم الاستشارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)