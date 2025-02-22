وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء

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أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل تخطيط ومتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– محلل تحقق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– محلل أزمات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– اختصاصي مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)