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أمطار وسيول وبرد في الباحة حتى التاسعة مساء 

الجمعة ٢١ مارس ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٥ مساءً
أمطار وسيول وبرد في الباحة حتى التاسعة مساء 
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن الحالة تكون على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، العقيق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

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ولفت مركز الأرصاد إلى أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وتكون الحالة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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