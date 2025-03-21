إغلاق مطار هيثرو بعد حريق محطة كهرباء

أعلن مطار هيثرو البريطاني، اليوم الجمعة، أنه يشهد انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالتيار، وذكر أنه سيظل مغلقًا حتى منتصف ليل 21 مارس.

وأفاد جهاز الإطفاء البريطاني بأن الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء فرعية وتسبب في إغلاق مطار هيثرو الدولي في لندن، أصبح الآن تحت السيطرة.

وقال الناطق باسم جهاز الإطفاء بات غولبورن في بيان “نجحنا في السيطرة على الحريق ومنعنا انتشاره بشكل أكبر”. وأضاف: “سنبقى في الموقع طوال اليوم لمساعدة (مشغل شبكة الكهرباء) ناشونال غريد”.

حريق في محطة كهرباء

وكانت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو اللندني أعلنت أنّ المطار الأكبر في أوروبا أُغلق بسبب حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تُزوّده بالطاقة، مشيرة إلى أنّ الإغلاق سيستمر طوال يوم الجمعة.

وقالت شركة “هيثرو إيربورت هولدينغز” في بيان: إنّ “مطار هيثرو يشهد انقطاعًا كبيرًا في التيار الكهربائي. حفاظًا على سلامة مسافرينا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من يوم 21 مارس”.

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتم إجلاء أكثر من 100 شخص بعد أن كافحت طواقم الإطفاء حريقًا في محطة كهربائية فرعية في غرب لندن بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.