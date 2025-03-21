المدني يكثف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان

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كثفت المديرية العامة للدفاع المدني، أعمال تسيير دوريات السلامة وقوة دعم الحرم والتدخل السريع في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز السلامة الوقائية واكتمال متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وتحقيق زمن استجابة صفرية في الحالات الطارئة.
وأكدت المديرية العامة، حرصها على استمرار سلامة دور الإيواء السياحي بالمناطق المركزية للحرمين الشريفين وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة للزوار والمعتمرين.