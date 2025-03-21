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بهدف تعزيز السلامة الوقائية

المدني يكثف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان

الجمعة ٢١ مارس ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
المدني يكثف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان
المواطن - فريق التحرير

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كثفت المديرية العامة للدفاع المدني، أعمال تسيير دوريات السلامة وقوة دعم الحرم والتدخل السريع في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز السلامة الوقائية واكتمال متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وتحقيق زمن استجابة صفرية في الحالات الطارئة.

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وأكدت المديرية العامة، حرصها على استمرار سلامة دور الإيواء السياحي بالمناطق المركزية للحرمين الشريفين وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة للزوار والمعتمرين.

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