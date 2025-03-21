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بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة ناميبيا

الجمعة ٢١ مارس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة ناميبيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة نيتومبو ناندي ندايتوا، رئيسة جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة نيتومبو ناندي ندايتوا، رئيسة جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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