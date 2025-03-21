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ترامب يضغط زر “نهاية العالم”!

الجمعة ٢١ مارس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٩ مساءً
ترامب يضغط زر “نهاية العالم”!
المواطن - فريق التحرير

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ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة أجراها مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، على زر أحمر اللون على مكتبه في البيت الأبيض وقال للمذيعة لورا إنغرام: إنه يطلب من خلاله مشروب مياه غازية (كولا).

نهاية العالم

وأضاف مازحًا أن كل الناس يعتقدون أنه إذا ضغط على هذا الزر الموجود في صندوق خشبي “فستكون نهاية العالم”، في إشارة إلى ما يُعرَف بـ”الزر النووي” المخصص لاستعمال الأسلحة النووية الذي سيلجأ إليه الرئيس الأمريكي في حالة تعرض بلاده لخطر داهم يتطلب ردًّا نوويًّا.

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وكان زر الكولا من أوائل الأشياء التي أعاد ترامب تركيبها عند عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، بعدما أزاله الرئيس السابق جو بايدن عند توليه منصبه عام 2021.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب على هذا الزر، ففي مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” في عام 2017، سُئل عما إذا كان هو الزر النووي حقًّا، ولكنه قال: إنه مخصص لطلب مشروب الكوكاكولا.

كتاب فريق الأفاعي

وكذلك ذكر المساعد السابق في البيت الأبيض كريس سيمز في كتاب “فريق الأفاعي” الصادر عام 2019، أن ترامب استخدم الزر الأحمر خلال فترة ولايته الأولى لمزاح الزوار، ملمحًا إلى إمكانية تفعيله القدرات النووية.

وكتب سيمز: “كان يضغط الزر فجأة، وكان الضيوف ينظرون إلى بعضهم بعضًا بحواجب مرتفعة لأنهم كانوا غير متأكدين مما يجب فعله. وبعد لحظات، يدخل أحد المضيفين الغرفة حاملًا كوبًا مليئًا بالمشروب على طبق من فضة، وينفجر ترامب ضاحكًا”.

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