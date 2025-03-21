درجات الحرارة اليوم.. شرورة الأعلى بـ 36 درجة وطريف 4 مئوية

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لدرجات الحرارة الكبرى والصغرى اليوم الجمعة في بعض مدن المملكة.
وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس: إن شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بـ36 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية ونجران والأحساء 34، جازان 33، الخرج 32 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والدمام وبريدة 30 درجة مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع والمجمعة 29، جدة 28، الطائف 22، عرعر وسكاكا 18، طريف 12 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: طريف 4، عرعر وسكاكا 8، الطائف والعلا 12، المدينة المنورة 18، جدة والدمام وبريدة 20، الرياض 21، الأحساء 22 درجة مئوية.