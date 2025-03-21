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قمر رمضان في التربيع الأخير الليلة

الجمعة ٢١ مارس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣١ مساءً
قمر رمضان في التربيع الأخير الليلة
المواطن - واس

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سيشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان المبارك بعد منتصف الليل اليوم، حيث سيبقى يزين السماء بقية الليل وسيكون من أجمل المناظر مشاهدته عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فترة التربيع الأخير تتمثل في ظهور نصف القمر ونصفه الآخر مظلم، مشيرًا إلى أن الجبال والفوهات تظهر بوضوح خاص على طول الخط الفاصل بين الجانب المضيء والمظلم، حيث يتداخل الضوء والظل ليمنحا مشهدًا ثلاثي الأبعاد مذهلًا.

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وأوضح أبو زاهرة، أن القمر سيصل إلى لحظة التربيع الأخير يوم السبت 22 مارس في الساعة 02:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليكون بذلك قد أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض لهذا الشهر، مبينًا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء حتى يُرصد هلالًا قبل شروق الشمس بفترة وجيزة، استعدادًا لوصوله إلى منزلة الاقتران لشهر شوال.

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