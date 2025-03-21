لا تخفيف لأحمال الكهرباء في مصر خلال صيف 2025

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمود عصمت، أن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص الوقود التي كانت تمر بها البلاد العام الماضي انتهت ولن تعود خلال الموسم المقبل.

وقال: إن رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر الماضي بعدم تكرار تخفيف الأحمال ونحن ملتزمون بتطبيق هذا القرار.

أوضح خلال مؤتمر صحفي، أن هناك تنسيقًا مستمرًّا على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتًا إلى أن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حاليًّا لا علاقة لها بالصيف ولكنها خاصة بالتعامل مع أي مستجدات على الشبكة.

وقال الوزير المصري: إن الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع بمجلس الوزراء مع الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

الكهرباء مكلفة

وقبل أيام، قال “عصمت”: إن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعداد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، حيث تزيد الأحمال بدرجة غير مسبوقة.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعقيبًا على طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وخطة الحكومة الإستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

وقال الوزير: إن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بشكل جيد في ملفات توفير الوقود والاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مع دعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

أوضح، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التي تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل في إطارها حاليًّا، لافتًا إلى استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفة من إنتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود.