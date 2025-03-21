نصائح مهمة بشأن شراء الإحرام

وجه مشرف مختبر النسيج بهيئة المواصفات، المهندس جمعان الشمراني، نصائح بشأن شراء الإحرام من مصادر موثوقة وغسله قبل الاستخدام الأول.

وأكد الشمراني خلال حديثه إلى الإخبارية أن أقمشة الإحرامات تم اختبارها تحت ظروف بيئية معينة للتأكد من تحملها لتلك الظروف، وننصح بشراء الإحرام من مصادر موثوقة وغسله قبل الاستخدام الأول.

وتابع أن مختبرات النسيج تمتلك البنية التحتية الرئيسية للتأكد من جميع الاختبارات، سواء اختبارات أداء أو اختبارت سلامة كذلك من الاختبارات للتأكد من احتوائها على مواد كيميائية مضرة لصحة المستهلك، ويتم اختبارها أيضًا ضمن ظروف بيئية معينة نصت عليها المواصفات القياسية للتأكد من تحمل هذه الإحرامات لهذه الظروف.