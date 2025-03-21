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هكذا احتفل جوجل بـ عيد الأم

الجمعة ٢١ مارس ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
هكذا احتفل جوجل بـ عيد الأم
المواطن - فريق التحرير

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غيّر محرك البحث الشهير جوجل شعاره إلى صورة مميزة كتذكار احتفالي بـ يوم الأم أو عيد الأم وذلك كعادته في الاحتفال بالمناسبات البارزة.

ويوافق عيد الأم 21 مارس من كل عام، تحتفل به بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة و”رابطة الأم بأبنائها” وتأثير الأمهات على المجتمع.

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يوم عيد الأم

أما السبب في اختيار يوم 21 مارس تحديدًا للاحتفال بعيد الأم فيرجع إلى أنه أول أيام فصل الربيع، وفصل الربيع هو الفصل الذي تتفتح فيه الأزهار، فهو رمز للإشراق والنضارة والجمال، فيعد فرصة مناسبة وجميلة للتعبير عن مشاعر الامتنان للأم لكل ما فيه من جمال.

ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلًا في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير، في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب إفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو.

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