Icon

5 جلسات حوارية ضمن أعمال المنتدى السعودي للإحصاء Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي تستعرض إنجازاتها البيئية ورؤيتها للاستدامة Icon رئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز علاقات التعاون مع نظيره القطري Icon حظر جماعة الإخوان وكافة نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها في الأردن Icon الرياض ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وتستقبل أولى رحلات فيرجن أتلانتيك من مطار هيثرو Icon فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب Icon محمد بن خالد يرعى حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بجامعة الفيصل Icon فهد بن سلطان يستقبل الفائزين في معرض جنيف والطلبة المتميزين من أبناء المنطقة Icon ولي العهد⁩ يستقبل ملك الأردن Icon ملك الأردن يصل جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط تهريب 28,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ مساءً
إحباط تهريب 28,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (28,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط 3 عمليات لترويج وتهريب المخدرات بالشرقية وجازان وعسير

إحباط 3 عمليات لترويج وتهريب المخدرات بالشرقية وجازان وعسير

حرس الحدود ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية

حرس الحدود ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق في المدينة المنورة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق في...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لترويجه 4,477 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه 4,477 قرصًا خاضعًا...

السعودية اليوم