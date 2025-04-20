إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار

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أعلنت أمانة محافظة الطائف إغلاق متنزه الردف احترازيًا نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها الطائف.
وقالت الأمانة عبر منصة إكس إن ذلك بناء على تعليمات الدفاع المدني بالمحافظة، وحرصًا على سلامة الزوار.
وتابعت: “نسعد باستقبالكم في باقي متنزهات وحدائق عروس المصائف”.