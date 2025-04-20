إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار

أعلنت أمانة محافظة الطائف إغلاق متنزه الردف احترازيًا نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها ‫الطائف.

وقالت الأمانة عبر منصة إكس إن ذلك بناء على تعليمات الدفاع المدني بالمحافظة، وحرصًا على سلامة الزوار.

وتابعت: “نسعد باستقبالكم في باقي متنزهات وحدائق عروس المصائف”.