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إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار

الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة الطائف إغلاق متنزه الردف احترازيًا نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها ‫الطائف.

وقالت الأمانة عبر منصة إكس إن ذلك بناء على تعليمات الدفاع المدني بالمحافظة، وحرصًا على سلامة الزوار.

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وتابعت: “نسعد باستقبالكم في باقي متنزهات وحدائق عروس المصائف”.

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