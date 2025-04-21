الأمن العام يحذر: لا تفتحوا رسالة مجهولة

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حذر الأمن العام من فتح الرسائل التي تحتوي على روابط أو مرفقات مشبوهة؛ مؤكدًا أن التصيد الإلكتروني يبدأ بخطأ بسيط.
وذكرت الحملة التوعوية “يستغلونك” عبر منصة إكس، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون على جهل الضحية وثقته الزائدة، وأن الرسالة التي تصل إليك دون مصدر واضح قد تكون مدخلًا للاحتيال وسرقة المعلومات البنكية والشخصية.
ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالٍ إلكتروني عبر أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقم (911) في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، أو (999) في باقي المناطق.