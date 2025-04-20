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أكد أن رعايتها دعت إليها الشريعة وقيمنا الإنسانية

السديس: الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة وعنوان التمسك بالسنة

الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٩ مساءً
السديس: الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة وعنوان التمسك بالسنة
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن قضية الحفاظ على البيئة ورعايتها دعت إليها الشريعة الإسلامية وقيمنا الإنسانية، وأن الحفاظ عليها إحدى شعب الإيمان، ودلائل البر والإحسان.

‎وبين رئيس الشؤون الدينية في تصريح بمناسبة أسبوع البيئة السعودي؛ أن البيئة التي طرزت ببدائع الموجودات وأحاسن المخلوقات، من نِعم البارئ؛ تجنى منها المنافع الكثيرة، وأن الوعي التام والتثقيف العام بالذياد عن البيئة وحفظ مقوماتها وعناصرها ومهماتها، والوعي البيئي والإصحاح البيئي؛ أمانة شرعية ومسؤولية خُلُقية وضرورة اجتماعية وقيم حضارية، لا تزيد الأمم إلا تحضُّرًا وعلوًا ورُقيًا ونموًا.

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وتابع أن الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة العليا وعنوان التمسك بالسنة السنية؛ إلى جانب أن القيم الدينية تؤكد على ضرورة المحافظة على البيئة.

وانطلقت فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2025 تأكيدًا لالتزام المملكة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز جهودها وريادتها في هذا المجال.

 

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