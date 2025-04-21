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الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس عن 88 عامًا

الإثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ صباحاً
الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس عن 88 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد مضطرب اتسم بشكل عام بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة.

وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عامًا بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عامًا.

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