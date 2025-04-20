الهلال الأحمر السعودي يعلن عن بدء التسجيل للتطوع لحج عام 1446هـ

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن فتح باب التسجيل للتطوع لحج عام 1446هـ، وذلك ضمن جهودها لتعزيز العمل التطوعي وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام في تقديم الخدمات الإنسانية.

أربعة مسارات رئيسية

وأتاحت الهيئة للراغبين في التطوع فرصة الالتحاق بأربعة مسارات رئيسية، تشمل المسار الإسعافي الذي يعنى بتقديم المساعدة الطارئة للحجاج في حالات الطوارئ من خلال تنفيذ الإسعافات الأولية وعمليات الإنقاذ قبل وصول الفرق الطبية المتخصصة، بهدف الحفاظ على حياة الأفراد وتخفيف معانتهم، فيما يتيح المسار الإنساني للمتطوعين من مختلف التخصصات تقديم الدعم والرعاية لضيوف الرحمن عبر توفير الدعم النفسي والوجبات الخفيفة والمياه والإرشادات والتوجيهات اللازمة منذ استقبالهم عبر المنافذ وحتى وصولهم إلى وجهاتهم وأداء مناسكهم.

وعني المسار الإعلامي بتوثيق أعمال الفرق التطوعية بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج والتصميم لإبراز الجهود، فيما ركّز المسار اللوجستي على إشراك المتطوعين في تقديم الخدمات اللوجستية، بما يشمل توزيع المواد والمعدات، ودعم عمليات النقل والتخزين.

ودعت الهيئة جميع المهتمين بالتطوع إلى التسجيل عبر منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، مشيرةً إلى أن التطوع ضمن منظومة الهلال الأحمر يُعد تجربة مثرية تتيح للمشاركين تعزيز مهاراتهم، وتقديم خدمة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح ودعم المجتمع.