انسيابية تامة في حركة المرور على طريق الملك عبد الله بجدة

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شهد طريق الملك عبد الله في مدينة جدة صباح اليوم الاثنين انسيابية تامة في حركة المرور، حيث لم يتم تسجيل أي اختناقات أو ازدحامات على طول الطريق.
وساهمت الحالة الجوية الجيدة وانخفاض الكثافة المرورية في تسهيل حركة السيارات، ما سمح للمواطنين والمقيمين بالانتقال بسهولة بين المناطق المختلفة في المدينة.
انسيابية في حركة المرور على طريق الملك عبد الله بجدة
رصد #الإخبارية pic.twitter.com/qM3g8G5mfg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2025