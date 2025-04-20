تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة القصيم

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أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 1446/10/23هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات الجامعة في جميع مقراتها.
وقالت جامعة القصيم عبر منصة إكس إن ذلك يأتي استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم.