Icon

5 جلسات حوارية ضمن أعمال المنتدى السعودي للإحصاء Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي تستعرض إنجازاتها البيئية ورؤيتها للاستدامة Icon رئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز علاقات التعاون مع نظيره القطري Icon حظر جماعة الإخوان وكافة نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها في الأردن Icon الرياض ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وتستقبل أولى رحلات فيرجن أتلانتيك من مطار هيثرو Icon فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب Icon محمد بن خالد يرعى حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بجامعة الفيصل Icon فهد بن سلطان يستقبل الفائزين في معرض جنيف والطلبة المتميزين من أبناء المنطقة Icon ولي العهد⁩ يستقبل ملك الأردن Icon ملك الأردن يصل جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 10 مناطق

الإثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 10 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

توقعات الطقس اليوم

وتكون الحالة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بأجواء حارة ورياح وأمطار على بعض المناطق

توقعات بأجواء حارة ورياح وأمطار على بعض المناطق

الأرصاد تعلن خريطة الأمطار الرعدية والغبار غدًا في المملكة

الأرصاد تعلن خريطة الأمطار الرعدية والغبار غدًا في المملكة

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 48 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-22 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على...

السعودية اليوم
تقلبات جوية واسعة النطاق قبل دخول الصيف أرصاديًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية واسعة النطاق قبل دخول الصيف...

السعودية اليوم
نشاط للرياح المثيرة للأتربة من الغد حتى السبت
السعودية اليوم

نشاط للرياح المثيرة للأتربة من الغد حتى...

السعودية اليوم
الأرصاد عن توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد
أخبار رئيسية

الأرصاد عن توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول...

أخبار رئيسية
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 40 مئوية والمدينة المنورة 38
السعودية اليوم

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 40 مئوية...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على 9...

السعودية اليوم