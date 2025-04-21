خطوات طلب تأشيرة العمالة المنزلية عبر مساند

قالت منصة مساند إنه يمكن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية في حال توافر ضوابط الاستقدام.

طلب تأشيرة العمالة المنزلية

أما عن خطوات طلب تأشيرة العمالة المنزلية فقلت مساند عبر منصة إكس اليوم الاثنين إنه يتم أولًا تسجيل الدخول إلى الحساب لدى مساند ثم الضغط على الاسم الشخصي وبعدها اختيار لوحة التحكم ثم الدخول إلى طلبات التأشيرات.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

خدمة نقل الخدمات

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي: