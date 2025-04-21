درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 40 مئوية والمدينة المنورة 38

استعرض المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة اليوم، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 40 درجة مئوية والمدينة المنورة 38 درجة وجدة 37 مئوية.

أما العاصمة الرياض وبريدة فبلغت درجات الحرارة 36 درجة والدمام 34 مئوية وكذلك نجران وسكاكا.

توقعات الطقس اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتكون الحالة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.