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سعر الذهب اليوم يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

الإثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
سعر الذهب اليوم يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق
المواطن - واس

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سجّل سعر الذهب اليوم الاثنين أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعومًا بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.

سعر الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3361.53 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 1.4% إلى 3375.90 دولارًا، مستفيدًا من هبوط مؤشر الدولار لأدنى مستوى في ثلاث سنوات.

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أسعار الذهب اليوم الخميس

ومنذ بداية العام، قفز الذهب بأكثر من 27% بصفته ملاذًا آمنًا في ظل مخاوف التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولارًا.

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