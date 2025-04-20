فيصل بن بندر يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بأكثر من 500 مليون ريال

وضع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حجر الأساس لمشروعات مبنيي كلية الهندسة والحوسبة المتقدمة، وكلية القانون والعلاقات الدولية، ضمن المرحلة الثالثة من مشروعات استكمال الحرم الجامعي لجامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال.

جاء ذلك خلال رعاية أمير الرياض، حفل تخريج طلبة الدفعة الأولى من كلية القانون والعلاقات الدولية، والدفعة الرابعة عشرة من كلية الأعمال في جامعة الفيصل في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله مقر الحفل الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز نائبة رئيس الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية، والأمير بندر بن سعود بن خالد رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع.

وبعد السلام الملكي، ومسيرة الخريجين والخريجات، ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ورفع رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض للحفل ووضع حجر الأساس لمشروعات الجامعة.

ونوه بما حققته الجامعة من إنجازات أكاديمية نوعية وإستراتيجية، منها اختيارها ضمن مبادرة “ريادة”، التي تهدف إلى دخول تسع جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا بحلول عام 2030.

وأكد آل هيازع أنه تمت إعادة هيكلة عدد من كليات الجامعة، واستحداث تخصصات نوعية جديدة، إلى جانب التوسع في برامج الماجستير والدكتوراة لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب إدراج 12 أستاذًا من الجامعة ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2024، في إنجازٍ يعكس مكانة الجامعة البحثية وتميّز كوادرها العلمية.

ثم شاهد سموه والحضور فيلمًا قصيرًا بعنوان (جامعة الفيصل.. حيث يصنع المستقبل)، وألقيت كلمة الخريجين التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن سعادتهم بنيل قطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

عقب ذلك أُعلنت أسماء الخريجين والخريجات للعام الدراسي الحالي، ثم أدى الخريجون والخريجات القَسم، وتشرفوا بالتقاط الصور الجماعية مع سموه.

حضر الحفل عدد من الأمراء وأصحاب المعالي وأولياء أمور الطلاب والطالبات.