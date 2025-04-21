مهلة 15 يومًا.. فعلة تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يجب على أي مستفيد يتحصل على الدعم من البرنامج الإفصاح عن معلوماته أو بيانات الدخل في حال طرأ أي تغيير عليها خلال 15 يومًا من حدوث التغيير حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه.

كما أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: