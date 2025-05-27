طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غد الأربعاء، عبر منصة أبشر.

وبحسب المرور، تمكّن منصة أبشر الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ويمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق؛ الدخول للمزاد بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ومن اختيار المرور، وخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.