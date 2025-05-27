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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غد الأربعاء، عبر منصة أبشر.

وبحسب المرور، تمكّن منصة أبشر الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

ويمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق؛ الدخول للمزاد بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ومن اختيار المرور، وخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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