وظائف شاغرة بـ شركة روشن للتطوير

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مراقبة التكاليف والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تخطيط وجدولة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مدير أول إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)