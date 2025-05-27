وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، وجدة، والدمام، والأحساء، وتبوك، وعرعر، والقصيم.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محامي.

– أخصائي مبيعات.

– مراقب المستندات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)