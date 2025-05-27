وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممرض/ وحدة العناية المركزة.
– ممرض/ وحدة العناية المركزة للأطفال.
– ممرض/ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
– استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد/ أطفال الأنابيب.
– طبيب مقيم/ جراحة العظام.
وأوضحت مدينة الملك سعود، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 15 يونيو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)