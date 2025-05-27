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وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية

الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود

وأفادت مدينة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

10 #وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

10 #وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

– ممرض/ وحدة العناية المركزة.

– ممرض/ وحدة العناية المركزة للأطفال.

– ممرض/ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

– استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد/ أطفال الأنابيب.

– طبيب مقيم/ جراحة العظام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 15 يونيو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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