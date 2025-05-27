وظائف شاغرة بفروع مجموعة صافولا

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف صافولا

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش مراقبة الجودة (جدة).

– محاسب حسابات المدفوعات (جدة).

– مشرف مشتريات المواد المباشرة (جدة).

– مشرف المشتريات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 يونيو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)