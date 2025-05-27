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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الهيئة الملكية في كل من الرياض، والعلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد رئيس قسم العقود والمعاملات.

– محلل دعم تقنية المعلومات.

– مدير أول التقارير التنفيذية والتحليلات.

– مدير أول دعم الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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