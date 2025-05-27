وظائف شاغرة في شركة ترشيد

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أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة ترشيد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول مشروع.
– محلل المشتريات.
– أخصائي الامتثال.
وأوضحت شركة ترشيد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)