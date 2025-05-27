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وظائف شاغرة في شركة ترشيد

الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة في شركة ترشيد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ترشيد

وبيّنت شركة ترشيد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول مشروع.

– محلل المشتريات.

– أخصائي الامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ترشيد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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