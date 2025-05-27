وظائف شاغرة في شركة تطوير لتقنيات التعليم

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أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي دعم التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مطور الواجهة الخلفية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)