Icon

ضبط مخالفَين لاستغلالهما الرواسب في تبوك Icon الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو Icon السعودية تحقق الريادة في مجال المياه بمنجزات تحقق استدامة الأمن المائي إقليميًا وعالميًا Icon المواقيت المكانية للحج.. استشعار إيماني لضيوف الرحمن مع بداية رحلتهم الإيمانية Icon حرس الحدود يواصل جهوده في استقبال حجاج الأردن عبر منفذ حالة عمار Icon عبدالعزيز بن سعود يدشن عدة مشروعات تابعة لوزارة الداخلية في منطقة مكة المكرمة Icon التجارة: 3 معايير لتشابه الأسماء و10 أيام الحدّ الأقصى لدراسة ومعالجة الطلبات Icon سلمان للإغاثة يتيح إمكانية شراء أضحية العيد عبر منصة ساهم Icon تدخل عاجل خلال الساعة الذهبية ينقذ حياة حاج إيراني بمدينة الملك عبدالله الطبية Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 140 كيلو قات في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تطوير لتقنيات التعليم

الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة تطوير لتقنيات التعليم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تيتكو

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

#وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

#وظائف هندسية شاغرة لدى شركة نوماك

#وظائف هندسية شاغرة لدى شركة نوماك

– أخصائي دعم التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور الواجهة الخلفية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم الكهرباء
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم الكهرباء

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة روشن للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة روشن للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة نابكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة نابكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية

حصاد اليوم