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وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الجنوبية.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– تنفيذي مبيعات.

– تنفيذي مبيعات الجملة.

– مشرف النقل.

– مدير إدارة.

– تنفيذي أول مبيعات/ التصدير.

– مشرف التسويق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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